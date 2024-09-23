شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: شكرا الشركة المتحدة وأون سبورت على احتفالية تسليم الأهلى درع الدورى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 22 سبتمبر 2024 11:18 م

حرص الإعلامى سيف زاهر على توجيه الشكر إلى مسئولى الشركة المتحدة على الجهد المبذول أمس فى حفل تسليم الأهلى درع الدورى، وذلك عقب مباراته أمام جورماهيا فى إياب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا.

وقال زاهر، فى برنامج ملعب أون الذى يذاع على قناة أون تايم سبورت: "شكرا الشركة المتحدة شكرا أون سبورت وأسامة الشيخ على نقل الاحتفالية والجهد الجبار الذى رآه الجميع".

وأضاف زاهر، إن الأهلى يحقق الفوز دائما لأن تركيزه فى نفسه.

وتابع: "كل واحد بيبص فى ورقته، كما أن الجمهور هو رقم 1 الذى يحرص دائما على الدعم والتشجيع فى كل وقت خلف فريقه".