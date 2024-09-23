شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الكريم مصطفى راحة 48 ساعة من تدريبات الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

حصل عبد الكريم مصطفى، ظهير أيسر، فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، على إذن بالراحة من تدريبات الفريق اليوم، بعد شعوره ببعض الآلام في كاحل القدم.

وحصل اللاعب الشاب على راحة لمدة 48 ساعة بقرار من الجهاز الطبي، على أن ينتظم بالتدريبات الجماعية بعد اكتمال شفائه.

وبدأ الفريق فترة الإعداد منذ أيام تحت قيادة جهاز فني مؤقت يضم كابتن أشرف خضر، ويعاونه كل من: كابتن أيمن خليل، وكابتن أيمن كمال، إضافة لكابتن أحمد عبده، مدرب حراس المرمى، وذلك استعدادا لخوض منافسات الدوري في نسخته الاستثنائية.