محمود جاد: أتمني العودة لصفوف المنتخب وصعود المصري لدور المجموعات طبيعي

ياسر رشاد - القاهرة - قال محمود جاد حارس مرمى الفريق الكروي الأول لنادي المصري البورسعيدي إنه من الطبيعي صعود فريقه لدور المجموعات خاصة أن اللاعبين يمتلكون خبرات كبيرة.

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أضاف جاد خلال مداخلة هاتفية لاستاد المحور مع خالد الغندور :" ربنا كرمنا اليوم بالتأهل الي دور المجموعات بالكونفدرالية بعد تعب كبير" .

وواصل:" كان لابد من الصعود لدور المجموعات لأنه لا يصح خروج فريق كبير مثل المصري من دور المجموعات".

وأكمل':" أي شخص يتمني التواجد في صفوف المنتخب الوطني والكابتن حسام حسن تدربت معاه هو والكابتن سعفان وأتمني لهم التوفيق وهم يعرفوني جيدا".