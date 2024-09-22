دراما الوقت الضائع: كيف قلب جون ستونز موازين القمة الإنكليزية؟

الرياص - اسماء السيد - في مباراة حبست أنفاس عشاق كرة القدم، انتهت قمة الدوري الإنكليزي الممتاز بين مانشستر سيتي وأرسنال بتعادل مثير 2-2. هدف قاتل في الدقيقة 98 من جون ستونز قلب موازين اللقاء وحافظ على صدارة السيتي.

"الخليج 365" من لندن: انتهت قمة الدوري الإنغليزي الممتاز بين مانشستر سيتي وأرسنال بالتعادل المثير 2-2، بعد هدف قاتل سجله جون ستونز في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع لصالح مانشستر سيتي.

وبدأ مانشستر سيتي المباراة بقوة، حيث سجل النرويجي إيرلينغ هالاند الهدف الأول في الدقيقة التاسعة، ولكن أرسنال رد سريعًا عن طريق ريكاردو كالافيوري الذي عادل النتيجة.

وقبل نهاية الشوط الأول، تقدم "المدفعجية" بهدف سجله غابرييل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وفي اللحظات الأخيرة من المباراة، استطاع البديل جون ستونز أن يخطف التعادل لصالح مانشستر سيتي برأسية قاتلة في الدقيقة 98.

بهذا التعادل، يحتفظ مانشستر سيتي بصدارة الدوري برصيد 13 نقطة، فيما تراجع أرسنال إلى المركز الرابع برصيد 11 نقطة.