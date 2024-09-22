شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والعين الإماراتى فى كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024 والان مع تفاصيل الخبر

تأهل فريق العين الإماراتي لمواجهة الأهلى فى بطولة "كأس إنتركونتيننتال"، عقب الانتصار الكاسح على نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بنتيجة 6-2، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب هزاع بن زايد، فى افتتاح النسخة الأولى من بطولة كأس القارات للأندية لكرة القدم لعام 2024، ضمن منافسات الدور التمهيدي.

مباراة الأهلي والعين في كأس إنتركونتيننتال للأندية

يستضيف الأهلي شقيقه العين الإماراتي، في ملعب استاد القاهرة، الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر المقبل.

الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين يقام ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا- آسيا- الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز بين الأهلي والعين الفائز في ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

يشار إلى أنه بدءًا من ديربي الأمريكيتين، تقام المباريات الثلاث الأخيرة في قطر بين 11 و18 ديسمبر المقبل.

وستُجرى المباراة النهائية يوم الأربعاء 18 ديسمبر، الذي يصادف الذكرى السنوية الثانية لنهائي كأس العالم قطر 2022 وستقام البطولة السنوية للأندية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، بنظام جديد تتخلله منافسات قائمة بذاتها تشمل مواجهات بين أبطال مختلف الاتحادات القارية الستة.