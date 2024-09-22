شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة العين فى الإنتركونتيننتال.. الأهلى لا يعرف الخسارة أمام أندية الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

حسم فريق العين الإماراتي، تأهله لمواجهة الأهلى فى الدور المقبل من بطولة "كأس إنتركونتيننتال"، عقب فوزه الكبير على نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بنتيجة 6-2، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب هزاع بن زايد، فى افتتاح النسخة الأولى من بطولة كأس القارات للأندية لكرة القدم لعام 2024، ضمن منافسات الدور التمهيدي.

ويشارك العين في كأس القارات بعدما تُوج بطلا لبطولة دوري أبطال آسيا 2024، على حساب إف سي مارينوس الياباني، حيث واجه أوكلاند باعتباره بطل دوري أبطال أوقيانوسيا ثلاث مرات متتالية.

وبهذا الفوز يضرب الفريق الإماراتى موعدا مع الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا، على استاد القاهرة الدولى يوم 29 أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مواجهة العين والأهلى مع الفائز من المواجهة التي تجمع بين بطل أمريكا الجنوبية وباتشوكا المكسيكي، بطل أمريكا الشمالية، والتي ستقام فى العاصمة القطرية الدوحة يوم 11 ديسمبر المقبل.

وستُجرى المباراة النهائية يوم الأربعاء 18 ديسمبر، الذي يصادف الذكرى السنوية الثانية لنهائي كأس العالم قطر 2022 وستقام البطولة السنوية للأندية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، بنظام جديد تتخلله منافسات قائمة بذاتها تشمل مواجهات بين أبطال مختلف الاتحادات القارية الستة.

وستكون هذه هي المرة الرابعة التي يخوض فيها الاهلي مواجهة أمام فريقا إماراتيا.

كما أن العين سيكون هو النادي الإماراتي الرابع الذي سوف يلتقي مع الأهلي بعد مواطنيه النصر والوحدة والوصل .

المرة الأولى التي التقى فيها الأهلي بفريق من الإمارات تعود إلى عام الثاني من أكتوبر عام 1995 حينما واجه النصر في دور المجموعات.



وفاز الأهلي آنذاك بثلاثة أهداف لهدف سجلهم أحمد كشري (هدفين) وهادي خشبة.

ولم يستطع الأهلي تخطي دور المجموعات في تلك البطولة، إذ إنه حل في المركز الثالث في المجموعة الثانية التي ضمت كلا من الإفريقي والرياض والاتحاد الليبي والنصر.

أما المرة الثانية التي واجه فيها الأهلي فريقا إماراتيا فكانت في عام 2017 أمام الوحدة وفاز الفريق الأحمر بهدفين مقابل لا شيء.

سجل هدفا الأهلي خلال تلك المباراة كل من عمرو بركات وإسلام مجارب وكان اللقاء في دور المجموعات في المجموعة الأولى ووصل الفريق الأحمر في تلك البطولة إلى نصف النهائي.

وفي 2018 تأهل الوصل الإماراتي إلى ربع نهائي البطولة العربية للأندية بعد تعادله الإيجابي بنتيجة 1-1 أمام ضيفه الأهلي المصري في المباراة التي جمعتهما ضمن الدور ثمن النهائي للمسابقة.

وافتتح الأهلي التسجيل عن طريق وليد سليمان في الدقيقة 58، وعادل للوصل الكوري الجنوبي سوك في الدقيقة 82 من عمر اللقاء.

واستفاد الوصل، من تعادله الإيجابي بنتيجة 2-2 خارج الديار في مباراة الذهاب ليعبر لدور الثمانية.