شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعيد ذكريات نهائى القرن قبل السوبر الأفريقى بصورتى أفشة والسولية والان مع تفاصيل الخبر

استعادت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر تويتر ذكريات نهائي القرن الشهير أمام الزمالك والذي تفوق فيه المارد الأحمر بهدفي عمرو السولية ومحمد مجدى أفشة.

وحرصت صفحة الاهلي على نشر صورتين لعمرو السولية وافشة في بداية استعدادات فريقها لمواجهة الزمالك علي كأس السوبر الأفريقي، وعلقت قائلة: "أعلى درجات التركيز".

ويلتقي الأهلي والزمالك فى كأس السوبر الأفريقي رسميًا، للمرة الأولى منذ 30 عامًا، بعد مواجهة سوبر 1994، وذلك فى التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب المملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية.

وتُعد هذه المواجهة فرصة مثالية لعشاق كرة القدم العربية للاستمتاع بمواجهة تاريخية تجمع قطبي الكرة المصرية، وتحديد من سيفرض سيطرته على عرش القارة السمراء.

الأهلي توج بدوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي بنتيجة (1-0) فى لقاء الإياب، بينما موقعة الذهاب كانت انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وكان الزمالك حصل على كأس الكونفدرالية بتفوقه على نهضة بركان المغربي، حيث إن مواجهتي الذهاب والإياب بنتيجة (2-2)، لكن الأبيض فاز بأفضلية تسجيله هدفًا خارج أرضه.