زوجة أكرم توفيق الثانية تنعى نجل إسماعيل الليثي (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نعت هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق الثانية، الطفل رضا نجل إسماعيل الليثي الذي وافته المنية أمس السبت.

ونشرت هدير صورة للطفل عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستجرام"، وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فأدخلي في عبادي وأدخلي جنتي، اللهم تقبله برحمتك الواسعة".

وكان قد أعلن أكرم توفيق زواجه للمرة الثانية، صباح يوم السبت 7 سبتمبر، حيث نشر صورة رفقة زوجته بخاصية "ستوري" إنستجرام وهو يستمتع بعطلته بأحد دول شرق آسيا.

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