مقارنة بين بطولات الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي.. من يتفوق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يترقب عشاق كرة القدم المصرية والأفريقية، مشاهدة مباراة السوبر الأفريقية، التي سوف تجمع بين النادي الأهلي أمام نظيره نادي الزمالك.

وتقام مباراة نهائي كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك، يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بالمملكة العربية السعودية.

وستكون هذه هى المواجهة الثانية، التي تجمع بين الفريقين في نهائي السوبر الافريقي، بعد مباراة نهائي 1994، الذي جمعت بينهما وانتهت بنتيجة هدف دون مقابل لصالح الزمالك.

ويزخر تاريخ الفريقين بالعديد من البطولات على الصعيد الأفريقي، وبشكل خاص كأس السوبر الأفريقي.

ويعد الأهلي، هو أكثر الفرق تتويجاً بلقب كأس السوبر الأفريقي، برصيد 8 ألقاب في البطولة، أعوام "2001-2002، 2005-2006، 2006-2007، 2008-2009، 2012-2013، 2013-2014، 2020- 2021، 2021-2022".

ويأتي في نادي الزمالك في المركز الثاني، بقائمة أكثر الفرق تتويجاً بلقب كأس السوبر الأفريقي، برصيد 4 ألقاب، أعوام "1993-1994، 1996-1997، 2002-2003، 2019-2020".

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