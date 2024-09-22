شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ الاستعداد لمواجهة الزمالك بتدريبات فى الجيم والان مع تفاصيل الخبر

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي الاستعداد لمباراة السوبر الأفريقي أمام الزمالك، التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء الجمعة المقبل بالمملكة العربية السعودية.

خاض الفريق مرانًا قويًّا على ملعب مختار التتش بالجزيرة، سبقه قيام مارسيل كولر المدير الفني بعقد محاضرة للاعبين أكد خلالها غلق صفحة الفوز على جور ماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا، والاحتفال بتسلم درع بطولة الدوري، والتركيز بشدة على الاستعداد لمباراة السوبر.

واكتفت مجموعة من اللاعبين بأداء تدريبات خفيفة في الجيم، فيما خاض بقية اللاعبين مرانًا بدنيًّا وخططيًّا في الملعب وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني.

كان الفريق قد تأهل إلى دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على فريق جور ماهيا الكيني بثلاثية نظيفة حملت توقيع رامي ربيعة ووسام أبو علي وطاهر محمد طاهر، في إياب دور الـ32 أمس السبت.

وأنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات السفر إلى السعودية لخوض بطولة السوبر الأفريقي، المقرر لها الجمعة المقبل بالرياض، وقام الجهاز الإداري للفريق بإنهاء إجراءات السفر بالتنسيق مع السفارة السعودية بالقاهرة والاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وتقرر سفر الأهلي إلى السعودية الأربعاء المقبل، حيث يخوض الفريق مراناً صباح يوم السفر على ملعب التتش قبل التحرك في الرابعة عصراً إلى السعودية، على أن يتدرب الفريق مرة واحدة فقط فى السعودية قبل خوض البطولة القوية التي سيتجدد فيها التنافس بين قطبي الكرة المصرية خارج السباق المحلى.

ويلتقي الأهلي و الزمالك فى كأس السوبر الأفريقي رسميًا، للمرة الأولى منذ 30 عامًا، بعد مواجهة سوبر 1994، وذلك فى التاسعة مساء الجمعة المقبلة على ملعب المملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية.

وتُعد هذه المواجهة فرصة مثالية لعشاق كرة القدم العربية للاستمتاع بمواجهة تاريخية تجمع قطبي الكرة المصرية، وتحديد من سيفرض سيطرته على عرش القارة السمراء.

الأهلي توج بدوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي بنتيجة (1-0) فى لقاء الإياب، بينما موقعة الذهاب كانت انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وكان الزمالك قد حصل على كأس الكونفدرالية بتفوقه على نهضة بركان المغربي، حيث إن مواجهتي الذهاب والإياب بنتيجة (2-2)، لكن الأبيض فاز بأفضلية تسجيله هدفًا خارج أرضه.