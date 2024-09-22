بمشاركة مصطفى محمد .. نانت يتعادل مع أنجيه

ياسر رشاد - القاهرة - تعادل نانت مع أنجيه بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب الأخير في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الفرنسي.



سجل جون ليبينانت الهدف الأول لصالح نانت في الدقيقة 18 بعد تمريرة من النيجيري موسيس سيمون قبل أن ينجح الجزائري حمد عبدولي هدف التعادل لأنجيه في الدقيقة 24 عبر ركلة جزاء نجح في تنفيذها.

وشهد اللقاء مشاركة مصطفى محمد في الشوط الثاني بالدقيقة 61 وقدم مستوى متوسط، وأنتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.



ترتيب نانت في جدول الدوري الفرنسي:



رفع نانت رصيده إلى 8 نقاط في المركز الخامس بعد تحقيق انتصارين وتعادلين وتلقيه هزيمة، فيما يتذيل أنجيه الترتيب برصيد نقطتين فقط بعد تحقيق تعادلين.