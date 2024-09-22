بيلباو يواصل انتصارته ويهزم سيلتا فيجو

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق اتلتيك بيلباو الاسباني فوزه الرابع في بطولة الدوري الأسباني وذلك بعد فوزه على منافسه سيلتا فيجو بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سان ماميس بمدينة بيلباو .

النتيجة رفعت رصيد أتلتيك بيلباو إلى ١٣ نقطة في المركز الثالث في ترتيب الدوري الاسباني بينما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند تسعة نقاط في المركز الثامن .

تقدم اتلتيك بيلباو بهدف مبكر في الدقيقة الرابعة سجله جوركا جورجيتا وتعادل ياجو اسباس لسيلتا فيجو من ركلة جزاء في الدقيقة ٢٥ الا ان جوركا جورجيتا أعاد المقدمة لفريق اتلتيك بيلباو بهدف في الدقيقة ٣٩ .

في الشوط الثاني نجح الفارو دياز فيرنانديز حسم المباراة لاصحاب الأرض بالهدف الثالث في الدقيقة ٨٠ ليحصد اتلتيك بيلباو النقاط الثلاث .