أهلي ٢٠٠٨ يستهل مشواره بدوري الجمهورية متفوقًا على الجونة

ياسر رشاد - القاهرة - استهل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008 مشواره في بطولة الجمهورية بفوز كبير على ضيفه الجونة بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة الأولى من الموسم الجديد.

افتتح عبد الرحمن رامي «مانو» ثلاثية الأهلي بتسديدة صاروخية بعد دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني، وأضاف سيف أحمد الهدف الثاني في الدقيقة 80 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يختتم بلال عطية أهداف اللقاء من ركلة جزاء في الدقيقة 90+4.

وبدأ «أهلي 2008» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: يوسف محمود

الدفاع: حسن محمد - حمزة الدجوي - عمر هشهش - مهند الشامي.

الوسط: صالح موسى - سيف أحمد - بلال عطية - عبد الرحمن رامي «مانو» - آدم علاء.

الهجوم: زياد أيوب.

وشارك ياسين ياسر بدلًا من حسن محمد، ويوسف علاء بدلًا من آدم علاء، وعبد الله حاتم بدلًا من زياد أيوب، ووليد محمد بدلًا من مانو، وعمر العدوي بدلًا من صالح موسى.

بهذا الفوز حصد «أهلي 2008» أول ثلاث نقاط في مشواره بالموسم الجديد، وسجل كذلك ثلاثة أهداف دون أي هدف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2008 حسن محمد مديرًا فنيًّا، وأحمد جلال مدربًا عامًّا، وعصام عبد الباسط مدربًا للحراس، وأحمد فؤاد إداريًّا، ومحمد الجمال طبيب الفريق، ومحمد نحلة المعد البدني، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.