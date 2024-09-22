شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب "الميني فوتبول" يفوز على تشاد برباعية فى كأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

فاز المنتخب الوطني للميني فوتبول "رجال" على منتخب تشاد بأربعة أهداف مقابل هدف في بطولة كأس الأمم الأفريقية للميني فوتبول ، والتي تستضيفها جنوب أفريقيا في الفترة من 20 إلى 29 سبتمبر الجاري، وهي البطولة المؤهلة لكأس العالم بأزربيجان 2025.

وأحرز أهدف اللقاء محمود الشناوي، وأحمد جابر الديك، وعلي حسين، وطه الحاوي.

ويسبق مباراة المنتخب الوطني أمام تشاد مباراة غانا والكاميرون وفاز بها المنتخب الكاميروني بنتيجة 1/ 3 ويقام الان حفل إفتتاح البطولة يليه مباراة الإفتتاح بين جنوب أفريقيا وموريشيوس.

وكانت قرعة البطولة قد أسفرت عن وقوع منتخبنا الوطني في المجموعة الثانية ، و التي تضم معه منتخبات ، غانا والكاميرون وتشاد ، فيما تضم المجموعة الاولى جنوب أفريقيا ، زامبيا ،موريتانيا وموريشيوس.

جدير بالذكرأن منتخبنا هو حامل لقب البطولة ويدافع عن لقبه ، ويلعب منتخبنا مباراته الثانية غدا أمام الكاميرون .

ويترأس أحمد سمير سليمان بعثة المنتخب الوطني بجنوب افريقيا ، يرافقه الدكتور رضا عوض نائب رئيس الإتحاد وطبيب المنتخب ، والجهاز الفني المكون من : أنسى نبيل مديرا فنيا ، شريف عبد السلام مدربا عاما ، كريم احمد مدربا مساعدا ، ياسر عزت مدربا لحراس المرمى ، أشرف الليلي أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب ، وحيد عبدالغنى المدير الإداري للمنتخب ، واللاعبين : محمود الشناوى. على غزال ، عادل مجدي كامل ، محمود جمال فاروق ، طه محمود ، أحمد جابر إبراهيم ، يـؤنس يوسف فوزي ، مروان عيسي ، طارق باهى ، محمد علي ، هشام خميس ، اسلام ربيعة ، مصطفى فوزى ، حسام حسن ، وعلى حسين .



ويشارك في تحكيم البطولة 3 حكام مصريين هم هشام محمد ، السعيد اليمانى ، و علاء الدين زيدان.