شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يكتفى بفقرات خططية في مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 22 سبتمبر 2024 06:13 م

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات فنية خلال مران اليوم، الأحد، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة الأهلي المقبلة في السوبر الأفريقي.

وحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على توجيه اللاعبين خلال الفقرة الفنية، وتطبيق بعض الجمل الخططية التي سيتم تنفيذها استعداداً للقاء الأهلي المقبل.

واكتفى المدير الفني بالفقرات الخططية في المران دون خوض تقسيمة بين اللاعبين.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.