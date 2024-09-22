سفيان رحيمي على مقاعد بدلاء العين الإماراتي أمام أوكلاند في كأس الانتركونتنتال

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن هيرنان كريسبو، المدير الفني لفريق العين، عن التشكيل الرسمي للفريق خلال مواجهة أوكلاند سيتي في كأس الانتركونتنتال.



الفائز من هذه المباراة سيتواجه مع الأهلي، بطل دوري أبطال إفريقيا، وجاء تشكيل العين على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: خالد عيسى

في الدفاع: إيريك، فابيو كاردوسو، ميشيل، تراوري

في خط الوسط: بارك يونج، بلاسيوس، خالد البلوشي

في خط الهجوم: سيغوفيا، سلابريا، سيكوبابا

وجاء على دكة البدلاء العين كلا من: بوسلدة، خالد بطئ، إسماعيل أوكوبوتي، فيليبي، بندر الأحبابي، أحمد برمان، حميد محمد، محمد عباس، محمد عوض الله، كاكو، جوسلا، سفيان رحيمي

