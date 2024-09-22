تريزيجيه وحمدي فتحي في مواجهة مصرية بدوري نجوم قطر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن السويدي بويا أسباجي، المدير الفني لفريق الريان القطري، عن تشكيل فريقه لمواجهة الوكرة في الجولة الخامسة من الدوري القطري، المقررة في السادسة مساءً اليوم الأحد.

تضمن تشكيل الريان تواجد الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، إلى جانب المغربي أشرف بن شرقي.

تشكيل الريان:



حراسة المرمى: سامي حبيب

- خط الدفاع: حازم أحمد، جوليان دي سارت، ديفيد جارسيا، عبدالعزيز حاتم

- خط الوسط: محمود حسن تريزيجيه، روجر غيديس، جابريل بيريرا، أندرية أمارو

- خط الهجوم: عادل بدر، أشرف بن شرقي

بدلاء الريان:



فهد يونس، مراد ناجي، رودريجو تاباتا، أحمد الراوي، أحمد المنهالي، تميم منصور، محمد سراج، خالد علي، خالد مفتاح، علي قادري، عميد محاجنة، محمد صالح.

تشكيل الوكرة:

من جهة أخرى، أعلن الجهاز الفني لنادي الوكرة عن تشكيل فريقه الذي يتضمن الدولي المصري حمدي فتحي في التشكيل الأساسي.

تشكيل الوكرة:



- حراسة المرمى: محمد البكري

- خط الدفاع: لوكاس مينديز، عمر صلاح، أيوب عسال، حمدي فتحي

- خط الوسط: جيلسون دالا، ريكاردو جوميز، ألكسندر شولز، نبيل عرفان

- خط الهجوم: عيسى العيدوني

بدلاء الوكرة:

سعود الخاطر، عميد السيد، أحمد فاضل، محمد خالد، يوسف الخطيب، تميم المهيزع، المهدي علي، جاسم الزراع، ناصر اليزيدي، خالد منير، عبدالعزيز متولي، خالد محمد.