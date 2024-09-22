تشكيل نانت أمام أنجيه في الدوري الفرنسي.. مصطفى محمد على مقاعد البدلاء

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدير الفني لنادي نانت، أنطوان كومباري، عن تشكيل الفريق لمواجهة أنجيه في الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي، والتي ستقام على ملعب "رايموند-كوبا" في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.
ويتواجد الدولي المصري مصطفى محمد على مقاعد البدلاء لـ فريقه نانت في هذه المباراة.
تشكيل نانت:
- حراسة المرمى: ألبان لافونت
- خط الدفاع: جان كاستيليتو، كيلفن أميان، نيكولا بالوا، كيفن دوفيرن
- وسط الملعب: شيريفيلا، جوهان ليبنانت، دوجلاس أوجستو
- خط الهجوم: سيمون، ماتيس أبلين، تينو كاديوير
بدلاء نانت:
كارلجرين، ماثيو أكاباندي، ناثان زير، كوزا، جان جبامين، لويس ليرو، بنجامين سوريا، مصطفى محمد.