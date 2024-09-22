لاندو نوريس يفوز بجائزة سنغافورة الكبرى للفورميلا وان

ياسر رشاد - القاهرة - نجح البريطاني لاندو نوريس سائق فريق مكلارين في الفوز بجائزة سباق سنغافورة الكبرى على حلبة مارينا باي ليكون السباق الثالث الذي يفوز به السائق البريطاني خلال بطولة العالم لهذا الموسم بينما احتل السائق الهولندي وبطل العالم ماكس فيرستابين سائق فريق ريد بول رايسنج المركز الثاني واحرز المركز الثالث سائق مكلارين الاسترالي اوسكار بياستري .

جاء السباق هادئا بالنسبة للمركزين الاول والثاني حيث بدأ لاندو نوريس و ماكس فيرستابين السباق من المركزين الاول والثاني و نجحا في انهاء السباق في نفس المركزين بينما كان المركزين الثالث والرابع في بداية السباق من نصيب ثنائي مرسيدس لويس هاميلتون و جورج راسل الا ان استراتيجية فريق مرسيدس كانت سببا في ابتعاد لويس هاميلتون عن المراكز الاولى واحتلاله المركز السادس فيما احتل جورج راسل المركز الرابع بصعوبة بالغة بعد معركة حامية الوطيس مع سائق فيراري شارل ليكلير الذي انطلق من المركز التاسع لكنه انهى السباق في المركز الخامس .

المركز السابع كان من نصيب سائق فيراري كارلوس ساينز الذي قدم سباقا استثنائيا حيث بدأ السباق من المركز العاشر ثم تراجع مع البداية الى المركز الثاني عشر الا ان استراتيجية فريق فيراري كانت ناجحة حيث نجح ساينز في انهاء السباق في المركز السابع .

المركز الثامن كان من نصيب الاسباني فرناندو الونسو سائف استون مارتن ثم المركز التاسع سائق هاس نيكو هولكينبيرج و اخيرا العاشر سائق ريد بول رايسنج سيرجيو بيريز .