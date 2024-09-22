اتحاد الجولف ينشر اللعبة في المدارس

ياسر رشاد - القاهرة - بدأ اتحاد الجولف فى تنفيذ البرنامج الطموح لنشر وتعليم رياضة الجولف فى المدارس بالمجان وتحت شعار الجولف للجميع.

ويستهدف اتحاد الجولف من البرنامج جذب أكبر عدد ممكن من طلبة المدارس من المراحل العمرية المختلفة وبالأخص الأعمار الصغيرة للانضمام لرياضة الجولف سواء على مستوى الممارسة أو البطولة لاكتشاف وتنمية ورعاية الموهوبين منهم.

ولعب اتحاد الجولف ضربة البداية من الإسكندرية أحد أهم وأكبر معقل لأبطال الجولف فى وذلك بالتعاون مع مدرسة الفرسان.

وبدأت تدريبات التعرف على اللعبة وتعليم الأساسيات تحت قيادة المدربين الدكتور أدهم حجازى وفارس عبد العزيز ووائل على.

ويستهدف اتحاد الجولف التعاون مع أكبر عدد ممكن من المدارس نظرا للفوائد العديدة لرياضة الجولف الأوليمبية سواء على المستوى الرياضى أو البدنى أو الذهنى بجانب ميزة أخرى مهمة وهى أن الجولف هو رياضة العائلة حيث يمكن لكل أفراد الأسرة ممارسة الجولف سويا سواء فى البطولات أو التدريبات.

ويجهز اتحاد الجولف لإطلاق برنامجين آخرين للتعليم بالمجان أيضا خلال العام الجارى وهما نشر رياضة الجولف فى الجامعات والأندية الرياضية حيث يتم حاليا وضع الرتوش النهائية لإطلاق البرنامجين.