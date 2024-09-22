شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الشركات يشهد نهائيات كرة الماء بالصالة الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد محمد عثمان هارون ، رئيس الاتحاد المصري للشركات ، نهائي كرة الماء والذ أقيم على حمام سباحة المدينة الرياضية ببورسعيد، ضمن مسابقات بطولة الشركات في نسختها الـ ٥٧ والمقامة علي ملاعب الصالة الرياضية ببورسعيد

وأكد هارون أن المسابقة شهدت منافسات قوية بين العديد من فرق الشركات، وما يميزها أنها تضم لاعبين من مختلف الأعمار السنية الكبيرة رغم صعوبة لعبة كرة الماء التي تحتاج إلي لياقة بدنية قوية ومجهود بدني وعضلي وتنفسي من أجل الفوز.

وقام رئيس الاتحاد بتسليم الكئوس علي الفرق الفائزة بحضور المستشار إسماعيل عبد الحكيم سكرتير عام الاتحاد واللواء أشرف عماره سكرتير عام منطقة القناة وسيناء والمحاسب مدحت السمودي سكرتير منطقة غرب الدلتا.

وفي اليوم الأخير لمسابقة الدرجات للمتقدمين فوق ٣٥ سنه لمسافة ٤٠ كيلو أعلن الكابتن حمدي محمود مقرر المسابقة فوز شركة ايسترن كومباني بالمركز الأول وهيئة قناة السويس بالمركز الثاني وشركة غزل شبين بالمركز الثالث والسكر والصناعات بالمركز الرابع بينما انسحب فرق غزل المنصورة.

واضاف خالد الحسيني مساعد مقرر المسابقة انتهاء مسابقة الدراجات للمتقدمين فوق 45 سنه لمسافة 40 سنة، وأسفرت عن فوز إيسترن كومباني بالمركز الأول وهيئة قناة السويس بالمركز الثاني والسكر والصناعات الثالث وغزل المنصورة الرابع وغزل شبين الخامس والضرائب علي المبيعات السادس كوكاكولا الاخير ، أدار السباق طاقم تحكيم مكون من كمال عبد الظاهر حكم عام وحسن محمود توفيق وبكر جوده وممدوح مجدي والحسيني المرسي

وفي كرة الطائرة الشاطئية نجح فريق شركة التعاون للبترول في الفوز بالمركز الأول بعد تغلبه على إيسترن كومباني بنتيجة 2/0 في نهائي الكرة الطائرة الشاطئية ” عمومي ”

كما نجح فريق خالدة للبترول للكرة الشاطئية (فوق 40 عام) في الصعود للدور النهائي عقب فوزه اليوم مجموعة العربي بنتيجة 2 / 1.