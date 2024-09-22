شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات كرة اليد مستمرة.. فراعنة الكراسي المتحركة أبطال العالم للمرة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

تواصل كرة اليد المصرية تحقيق الإنجازات العالمية والأفريقية، سواء على صعيد الكبار أو الشباب، وسط استضافة المحافل الدولية الكبرى على أرض مصر، وآخرها بطولة العالم للكراسى المتحركة التى توج الفراعنة بلقبها على صالة حسن مصطفى .

فراعنة الكراسي المتحركة أبطال العالم للمرة الأولى

فاز منتخب كرة اليد للكراسى المتحركة على نظيره الأمريكى بنتيجة 2-0 فى الدور النهائى، ليتوج باللقب بعد الفوز على فرنسا 2-0 فى الدور نصف النهائى ببطولة العالم التى تستضيفها مصر بصالة حسن مصطفى.

ونجح منتخب كرة اليد للكراسى المتحركة بقيادة مديره الفنى وائل عبد العاطى، فى تحقيق الفوز على نظيره اليابانى بنتيجة 2-1 فى إطار ربع نهائى بطولة العالم، ليتأهل إلى نصف النهائى. تأهل منتخب كرة اليد للكراسى المتحركة إلى دور ربع النهائى بالفوز على تشيلى والهند بنتيجة 2-0، بينما تلقى خسارة من البرتغال بنتيجة 2-1.

توج منتخب شباب كرة اليد بقيادة مديره الفنى طارق محروس بلقب البطولة الأفريقية لمواليد 2004 بتونس بالفوز على نظيره التونسى صاحب الأرض والجمهور بنتيجة29-25 فى النهائى بعد ضمان التأهل لكأس العالم فى النسخة المقبلة.

واستطاع منتخب اليد مواصلة التألق لحصد البطولة بتحقيق العلامة الكاملة، من أجل الحفاظ على اللقب، حيث نجح منتخب شباب كرة اليد فى التأهل إلى النهائى بالفوز على نظيره الجزائرى بنتيجة 38-32 فى نصف نهائى بطولة أفريقيا.

كما تأهل منتخب شباب كرة اليد مواليد 2004 بقيادة مديره الفنى طارق محروس إلى نصف النهائى بالفوز على ليبيا بنتيجة 39-15، بعد أن تأهل إلى ربع النهائى كأول مجموعته بعد الفوز على نظيره المغرب بنتيجة 29-27، فى إطار ثالث مواجهات أحفاد الفراعنة.

ونجح منتخب شباب اليد فى تحقيق الفوز على مالى بضربة البداية بنتيجة 45-18 فى مباراة شهدت تفوق ملحوظ للمنتخب الوطنى، الذى يعد من أبرز المرشحين للتتويج باللقب فى ظل سيطرة الفراعنة على الصعيد الأفريقى، حيث أن المنتخب فى مهمة الدفاع عن اللقب قبل أن يهزم غينيا 56-28.