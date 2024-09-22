بعد ظهور لافتة بمدرجات الأهلي.. ماهي "كورڤا نورد Curva Nord‏"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

ظهرت بمدرجات جماهير الأهلي مساء يوم أمس السبت خلال مباراة فريقه جورماهيا الكيني لافتين الأولى كُتب عليها Curva Nord‏ كورڤا نورد وأخرى كُتب عليها Ahly Family أهلي فاميلي.

اسم Ahly Family أهلي فاميلي يُعد جديدًا على المدرج كاسم رابطة المشجعين ولكن لم تُدشن لها أي منصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو إعلان رسمي.

وعلى الجانب الآخر Curva Nord‏ كورڤا نورد تُعني المدرج الشمالي وتتخذ رابطة جماهير الأهلي المدرجات الشمالية بالملعب كمكاناً لها.

ويطلق على المدرج الجنوبي بالملعب اسم Curva Sud وهو المكان الذي تتخذه في مصر جماهير نادي الزمالك.

وهو مُسمى متواجد بالملاعب الأوروبية والعربية يُشير إلى المكان الذي تجلس به الجماهير في الملعب.

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