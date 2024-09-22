صحيفة سويسرية تكشف أزمة تهدد مشاركة منتخب مصر في مونديال 2026 حال تأهله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير صحفي عن وجة أزمة تُهدد مشاركة منتخب مصر بكأس العالم 2026 حال تأهله.

وأوضحة صحيفة بليك السويسرية، عبر تقرير لها اليوم الأحد، أن إحدى شركات تنظيم المباريات في بلادها لديها مستحقات متأخرة لدى الاتحاد المصري لكرة القدم لم يتم سدادها.

وبحسب الصحيفة السويسرية ذاتها فأن المحكمة الرياضية الدولية قد أدانت يوم 5 ديسمبر الماضي الاتحاد المصري بتهمة خرق العقد تلقى على إثرها الاتحاد المصري لكرة القدم غرامة من لجنة الانضباط بالفيفا يوم 22 فبراير 2024 - مع مهلة سداد مدتها 30 يومًا.

ولم يسدد اتحاد الكرة الغرامة، بحسب الصحيفة، مما دفع اللجنة التأديبية يوم 19 أغسطس لفرض غرامة أخرى وحددت أيضًا موعدًا نهائيًا مدته 30 يومًا لدفع المبلغ بالكامل، وبالفعل انتهت المهلة يوم 19 سبتمبر الماضي.

ونوهت الصحيفة إلى أن العقوبات القادمة قد تصل استبعاد منتخب مصر من المشاركة في كأس العالم 2026.

يذكر أن منتخب مصر يتصدر ترتيب مجموعته بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 برصيد 10 نقاط بفارق 4 نقاط عن غينيا بيساو صاحب المركز الثاني.

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