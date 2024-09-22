مفاجأة مدوية.. منتخب مصر مهدد بالاستبعاد من كأس العالم 2026

الشارقة - اميمة ياسر -

فجرت تقارير صحفية سويسرية مفاجأة مدوية بشأن منتخب مصر الأول لكرة القدم واستبعاده من بطولة كأس العالم 2026.

وذكرت صحيفة «بليك» السويسرية، أن إحدى الشركات السويسرية التي تنظم المباريات، لديها مستحقات متأخرة لدى الاتحاد المصري لكرة القدم، منذ 5 ديسمبر 2023.

وأشارت الصحيفة إلى أن اتحاد الكرة مهدد بعقوبة قوية بتهمة خرق بنود التعاقد مع الشركة، بسبب منحه مهلة من لجنة الانضباط بالفيفا في 22 فبراير 2024- لسداد الغرامة خلال 30 يومًا، لكنه لم يقم بسدادها في ذلك الحين.

وأوضحت أن اللجنة التأديبية في «فيفا» فرضت غرامة جديدة على اتحاد الكرة المصري يوم 19 أغسطس الماضي، وحددت أيضًا موعدًا نهائيًا مدته 30 يومًا لدفع المبلغ بالكامل، ولم يتم الدفع.

واختتمت الصحيفة: «المصريون مهددون بعقوبة باهظة، ويمتد نطاق العقوبات إلى الاستبعاد من التأهل لكأس العالم 2026، وهو ما أكده الاتحاد الدولي لكرة القدم».

يشار إلى أن منتخب مصر يتصدر حاليا مجموعته في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 برصيد 10 نقاط من 4 مباريات.