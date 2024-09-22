شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر وكينيا فى ربع نهائى بطولة أفريقيا لناشئي اليد والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 22 سبتمبر 2024 04:10 م

يخوض منتخب ناشئي كرة اليد ، بقيادة مديره الفنى محمد عبد السلام، مواجهة قوية غدا الاثنين أمام نظيره الكينى، فى ربع نهائى بطولة أفريقيا التى تستضيفها تونس حتى 26 سبتمبر الجارى.

تقام مباراة مصر أمام كينيا فى السادسة مساءً بتوقيت تونس ــ الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفاز منتخبنا الوطنى المصري للناشئين لكرة اليد على نظيره الجزائرى بنتيجة 42-22، فى ختام الدور الأول ببطولة أفريقيا فى نسختها الـ20 للناشئين لكرة اليد والتى تستضيفها تونس خلال الفترة من 19 إلى 26 سبتمبر 2024 أمس السبت.

واستطاع منتخب ناشئي اليد تحقيق العلامة الكاملة فى الدور الأول بالفوز على غينيا وبوروندي على التوالى قبل الفوز على الجزائر.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من: يوسف عبد الغني - حمزه وليد - حسن تامر - يوسف عبد الهادي - مصطفى أحمد - عبد الرحمن اشرف - زياد أحمد - عمر بركه - احمد رمضان - حازم الصباغ - محمد عدلان - سيف جلال - أحمد حلمي - عادل سعد - محمود احمد حسين - محمد إسماعيل - حسين محمد - عمر رضا.

فيما يضم الجهاز الفنى محمد الألفى المشرف على المنتخبات الوطنية المصرية كابتن محمد عبد السلام المدير الفنى للفريق - وائل فهيم مدرب عام - توفيق المتولى مدير إداري - عمر نعيم مدرب حراس المرمى - دكتور ماجد مدحت علاج طبيعى.