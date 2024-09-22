7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، الزمالك يتمسك بضم أسامة جلال وبيراميدز يطلب 2 مليون دولار، اتحاد الكرة يدعو لجمعية عمومية فى أكتوبر المقبل لتحديد موعد الانتخابات.

اتحاد الكرة يدعو لجمعية عمومية فى أكتوبر المقبل لتحديد موعد الانتخابات

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية فى شهر أكتوبر المقبل، من أجل تحديد موعد إجراء الانتخابات لاختيار مجلس جديد.

الزمالك يتمسك بضم أسامة جلال وبيراميدز يطلب 2 مليون دولار

يتمسك مسئولو نادى الزمالك بضم أسامة جلال مدافع فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، لصفوف الفارس الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة فى ظل حاجة الزمالك لتدعيم خط الدفاع بعناصر مميزة لسد الثغرات، والعمل على بناء فريق متكامل يستطيع المنافسة على كافة البطولات التي يشارك بها الفريق. يتمسك الجهاز الفني للزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، بضرورة تدعيم خط دفاع الفريق قبل غلق باب الانتقالات الصيفية، ويرى الجهاز الفني أن هناك أزمة فى خط الدفاع تستوجب إبرام صفقة أو اثنتين على أعلى مستوى لعلاج تلك الأزمة.

يعقد مسئولو اتحاد الكرة جلسة اليوم مع وكيل أعمال روجيريو ميكالي المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي لحسم مصيره من تدريب منتخب الشباب خلال المرحلة المقبلة.

يستعد مسئولو النادي الأهلى لفتح ملف تجديد عقد الجنوب أفريقي بيرسي تاو والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادٍ فى يناير المقبل، سواء بالاستمرار لموسم آخر أو الاكتفاء بالموسم الحالى ورحيله بالمجان عقب نهاية الموسم.

يتوجه عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادى الزمالك ، إلى السعودية اليوم، الأحد، لمتابعة كافة الترتيبات الخاصة باستقبال بعثة الفريق قبل مواجهة الأهلى الجمعة المقبل فى السوبر الأفريقي.

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