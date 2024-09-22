شكرا لقرائتكم خبر عن 3 صفقات عاندت الزمالك فى الميركاتو الصيفى.. بوبيندزا الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

واجه نادى الزمالك ، خلال فترة الانتقالات الصيفية، صعوبات في حسم أكثر من صفقة لتدعيم صفوف فريق الكرة، رغم التعاقد مع أكثر من لاعب مهم خلال الميركاتو الصيفى، وعلى رأسهم المغربى محمود بن تايج، والفلسطيني عمر فرج، والبولندى كونراد ميشالاك، ومحمد حمدى، والسنغالى سيدى ندياى.

الجابونى آرون بوبيندزا

ويأتي على رأس الصفقات التي عاندت الزمالك اللاعب الجابونى آرون بوبيندزا ، والذى انتقل مؤخراً لنادى رابيد بوخارست، رغم إعلان الزمالك توصله لاتفاق مع اللاعب والحصول على البطاقة الدولية الخاصة به، إلا أنه وقع للنادى الرومانى في النهاية.

وينتظر الزمالك مصير اللاعب مع بوخارست، سواء بقيده مع الفريق من عدمه، وبناءً عليه يتم التحرك القانونى واتخاذ إجراءات تقاضى اللاعب، وذلك في ظل تصريحات مسئولي بوخارست بالسير في إجراءات قيد اللاعب في صفوفهم للموسم الجديد.

المغربي أشرف بن شرقي

نفس الحال ينطبق على المغربي أشرف بن شرقى ، الذى وقع مؤخراً على عقود انتقاله لنادى الريان القطرى، فعلى الرغم من أن الصفقة شهدت شد وجذب خلال الميركاتو الصيفى بسبب رغبة النادى الأبيض وجماهيره في الحصول على خدمات اللاعب، إلا أنه لم ينضم لصفوف القلعة البيضاء بسبب الخلاف على المقابل المادى الذى كان عائقاً أمام إتمام الصفقة.

المغربى كريم البركاوى

وواجه الزمالك نفس المصير فى صفقة المغربى كريم البركاوى التي تعثرت في الانتقالات الصيفية بعد اعتذار اللاعب لظروف خاصة، وكان مسئولو الزمالك توصلوا لاتفاق مبدئي مع اللاعب على الانضمام إلى القلعة البيضاء لـ 3 مواسم مقبلة بعد انتهاء تعاقده مع ناديه السعودي، إلا أن اللاعب اعتذر للنادى الأبيض على عدم الحضور إلى القاهرة لظروف خاصة وجدد تعاقده مع نادى الرائد السعودى.