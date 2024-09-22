شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين يوضح حقيقة قبول اعتذار ثنائى اللجنة المؤقتة عن الاستمرار بالاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

كشف محمد الأمين، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد كرة اليد، عن قبول الاتحاد الدولى للعبة برئاسة حسن مصطفى اعتذار ثنائى عضوية اللجنة كرام كردى وعادل إبراهيم عن الاستمرار فى منصبهما، بخطاب موجه إلى الاتحاد المصرى.

وشهدت الأيام الماضية جلسة ودية جمعت الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ، والسيدة آمال خليفة المدير التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة اليد، والدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وعمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد. وتم إنهاء الأزمة المتعلقة بالاستقالة التي تقدم بها عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد، وإثناؤه عن الاستقالة التي كان قد تقدم بها.