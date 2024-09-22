شكرا لقرائتكم خبر عن 19 لاعبًا يخوضون بطولة العالم للسباحة بالزعانف فى المياه المفتوحة بمرسيليا والان مع تفاصيل الخبر

يستعد المنتخب المصري للسباحة بالزعانف لخوض منافسات بطولة العالم للمياه المفتوحة (ناشئين وعمومي وأساتذة)، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 23 إلى 28 سبتمبر الجاري بمدينة مرسيليا في فرنسا.

وتغادر بعثة مصر غدًا الإثنين إلى مدينة مارسيليا ببعثة مكونة من 19 لاعبًا للمشاركة في منافسات الناشئين والعمومي الأساتذة.

وقامت الصفحة الرسمية للاتحاد الدولي للغوص CMAS بنشر صورة المنتخب المصري على الصفحة الرسمية والترحيب به مؤكدين أن الاتحاد الدولي ينتظر مشاهدة أبطال مصر وهم يشاركون في بطولة العالم.

وتضم قائمة اللاعبين في منافسات الناشئين والعمومي 16 لاعبًا (7 رجال و 9 سيدات) والرجال هم: اياد احمد، شهاب شريف، مهاب ايهاب، احمد عمرو، حسن الدفراوي، محمود وليد، مروان العمراوي.



فيما تضم قائمة السيدات كلا من: نبيلة حسن، بسملة صبحي، ندى مجدي، ملك شريف، غادة محمد، جودي رضا، شهد حسام، ملك محمد، سلمى سعد.

بينما تشارك مصر في منافسات الأساتذة بثلاثة لاعبين هم: سما علي سلطان، غادة احمد شعت، وليد احمد فؤاد.

ويقود المنتخب فنيًا المدير الفني شريف حبيب، والمدربان حسن منير و عبد الله عبد الجليل، ويرافقهم الحكم الدولي محمد احمد سعد، والإداري اسلام حمص، فيما يرأس البعثة كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.



وأكد الشاذلي أن بعثة مصر تشارك في منافسات البطولة كأحد الدول الكبرى في السباحة بالزعانف حيث أن أبطال مصر من المرشحين للتتويج بالعديد من الميداليات في منافسات البطولة.



وستقام على هامش منافسات البطولة، اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد الدولي للغوص CMAS بحضور كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي، حيث سيقوم بعرض استعدادات مصر لاستضافة اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للغوص خلال الفترة من 7 إلى 11 مايو 2025 بمدينة شرم الشيخ، وتنظيم مصر لبطولة العالم للسباحة بالزعانف للمياه المفتوحة والمقرر إقامتها في مارينا بالعلمين خلال الفترة من 7 إلى 13 اكتوبر 2025.