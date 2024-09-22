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المقاولون يهنئ فرق الجمباز تحت 9 سنوات بعد حصولهم على 9 ميداليات متنوعة

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القاهرة - سامية سيد - حصد فريق نادي المقاولون العرب للجمباز الفني رجال  تحت 9 سنوات فى بطولة كأس مصر للموسم الرياضى 2024-2025 والتى أقيمت فى نادى مدينة نصر ، 9 ميداليات، 5 منها ذهبية و3 فضيات، وكانت النتائج كالتالي:

اللاعب / مازن أحمد سالم  
مستوى أول ميدالية ذهبية
اللاعب / ياسين ياسر كامل 
مستوى أول ميدالية ذهبية
اللاعب/ يوسف أحمد مصطفى
مستوى أول ميدالية ذهبية
اللاعب / يوسف أحمد عبد الفتاح
مستوى أول ميدالية ذهبية
اللاعب/يحيى محمد عبداللاه
مستوى أول ميدالية ذهبية
اللاعب / مارسلينو أيمن نسيم 
مستوى أول ميدالية ذهبية
اللاعب / محمد عمر السماحى
مستوى تانى  ميدالية فضية
اللاعب / مالك محمد ربيع
مستوى تانى ميدالية فضية
اللاعب / يونس محمد صالح
مستوى تانى ميدالية فضية
وذلك  بقيادة المدير الفنى كابتن / أحمد شاكر
مدرب عام كابتن / محمود شاكر
ومدرب الفريق
كابتن /  على شاهين
الجهاز الإداري
أ: مروة كمال
ا: نعمة جمعة

 

 

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