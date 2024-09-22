شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب "الميني فوتبول" يواجه تشاد في أولى مبارياته بكأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

يخوض منتخبنا الوطني الأول للميني فوتبول "رجال" اليوم أولى مبارياته في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها جنوب أفريقيا فى الفترة من 20 إلى 29 سبتمبر الجاري، وهي البطولة المؤهلة لكأس العالم بأزربيجان 2025. وتقام المباراة في الرابعة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت القاهرة.

ويسبق مباراة منتخبنا الوطني أمام تشاد مباراة غانا والكاميرون ويعقب مباراة منتخب مصر حفل إفتتاح البطولة ويلي الحفل مباراة الإفتتاح بين جنوب أفريقيا وموريشيوس.

وكانت قرعة البطولة قد أسفرت عن وقوع منتخبنا الوطني في المجموعة الثانية، والتي تضم معه منتخبات، غانا والكاميرون وتشاد، فيما تضم المجموعة الأولى جنوب أفريقيا، زامبيا، موريتانيا وموريشيوس.



وفي اتصال هاتفي مع أحمد سمير سليمان مؤسس ورئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول، ورئيس البعثة، ورئيس الاتحاد العربي للميني فويبول ونائب أول رئيس الاتحاد الأفريقي اللعبة، طمأن الجميع على بعثة المنتخب، وأن الفريق يواصل استعداداة للمباراة الافتتاحية عصر اليوم.

وقال سمير، إن معنويات جميع اللاعبين والجهاز الفني مرتفعة وتعاهدوا جميعاً على تحقيق الفوز ورفع اسم مصر من أجل التأهل إلى كأس العالم بأذرابيجان مايو 2025 من ضمن الخمس منتخبات التي ستتأهل عن أفريقيا.



وأضاف سمير، "الأهم بالنسبة لنا الآن هو الحفاظ على اللقب الأفريقي للمرة الثانية على التوالي، أنه في اجتماعه مع اللاعبين أكدوا أن رفع اسم مصر واجب وطني وأن كتيبة منتخب مصر للميني فوتبول جنود للوطن هدفهم رفع الراية الوطنية وتحقيق الانتصارات لمصرنا الحبيبة".



واختتم سمير تصريحاته قائلا، "إن حكامنا الثلاثة سيكونون حاضرين في المباراة الافتتاحية لبطولة الأمم الأفريقية، وشعار جميع البعثة هو بتحيا مصر رئيسا وشعبا جيشا وشرطة تحيا جمهورية مصر العربية".



جدير بالذكرأن منتخبنا هو حامل لقب البطولة ويدافع عن لقبه ، ويلعب منتخبنا مباراته الثانية غدا أمام الكاميرون.



ويترأس أحمد سميرسليمان بعثة منتخبنا الوطني بجنوب افريقيا ، يرافقه اللواء طبيب الدكتور رضا عوض نائب رئيس الإتحاد وطبيب المنتخب ، والجهاز الفني المكون من : أنسى نبيل مديرا فنيا ، شريف عبد السلام مدربا عاما ، كريم احمد مدربا مساعدا ، ياسر عزت مدربا لحراس المرمى ، أشرف الليلي أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب ، وحيد عبدالغنى المدير الإداري للمنتخب ، واللاعبين : محمود الشناوى. على غزال ، عادل مجدي كامل ، محمود جمال فاروق ، طه محمود ، أحمد جابر إبراهيم ،

يـؤنس يوسف فوزي ، مروان عيسي ، طارق باهى ، محمد علي ، هشام خميس ، اسلام ربيعة ، مصطفى فوزى ، حسام حسن ، وعلى حسين .

ويشارك في تحكيم البطولة 3 حكام مصريين هم هشام محمد ، السعيد اليمانى ، و علاء الدين زيدان.