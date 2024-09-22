"لما تتكلم عن الزمالك اتكلم باحترام".. نجم الأبيض السابق يوجه رسالة نارية لأحمد بلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

وجه وائل القباني، نجم الزمالك السابق، رسالة قوية، إلى أحمد بلال مهاجم الأهلي السابق، ردا على تصريحاته الأخيرة ضد الأبيض.

وقال أحمد بلال في تصريحات أمس على قناة النهار، إن نادي الزمالك مستواه متراجع والأهلي سيفوز بمباراة السوبر، ناصحا: "الزمالك ميروحش السعودية أحسن بالمستوى ده".

وقال وائل القباني في تصريحات عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار: "مبحبش تصريحات الترند، كلام بلال بهذا الشكل عن نادي الزمالك لا يليق، كون إنه يقول الزمالك ميروحش السعودية ما ينفعش، ممكن تقول الأهلي هيكسب عادي لكن غير كدا غير مقبول".

أضاف: "ممكن أقول أداء الأهلي بدنيا وفنيا أفضل، وهو الأقرب للفوز، ده أسلوب محترم، وإحنا تعودنا لما نتكلم على حد نتكلم باسلوب محترم، ما فيش حاجه اسمها ما يسافرش".

وأتم تصريحاته: "نادي الزمالك كبير وعيب تتكلم كدا، ده كلام تريندات ولما تتكلم عن الزمالك اتكلم باحترام، لأن اللي بيحترم بيحترم نفسه، وقيمة الزمالك كبيرة ونفس الأمر للنادي الأهلي، ولابد من الحديث بشكل جيد".

جدير بالذكر، أن الزمالك يواجه الأهلي يوم الجمعة المقبلة، في بطولة السوبر الأفريقي، بالمملكة العربية السعودية.

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