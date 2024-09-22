مرموش يكشف سبب عدم رحيله عن إينتراخت فرانكفورت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف النجم المصري بصفوف نادي إينتراخت فرانكفورت، عمر مرموش، سبب عدم رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وذكرت تقارير صحفية في وقت سابق أن نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي قد حاول ضم اللاعب المصري الدولي في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

وأشار اللاعب صاحب الـ 25 عامًا، خلال تصريحات أوردتها صحفة كيكر الألمانية، اليوم الأحد، أن هناك أندية كانت تهتم بضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية ولكنه فضّل البقاء بسبب الشعور الذي ينتابه مع الفريق والمدير الفني.

وأتم اللاعب تصريحاته بالتنويه إلى أنهم في إينتراخت فرانكفورت مثل العائلة الكبيرة ويجرون دائمًا محادثات جيدة وهو يشعر معهم براحة كبيرة.

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