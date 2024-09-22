"وصلت لقنابل الغاز".. أعمال شغب بمباراة مولودية الجزائر والاتحاد المنستيري التونسي بأبطال أفريقيا (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

شهدت المباراة التي استضاف بها فريق مولودية الجزائر نظيره الاتحاد المنستيري التونسي أعمال شغب.

وقام جمهور أصحاب الأرض بإلقاء الألعاب النارية وتحطيم الكراسي وإلقائها على أرضية ملعب الشهيد علي عمار مما أدى لتوقف المباراة مرتين.

صحيفة الخبر الجزائرية، أوضحت أن قوات الأمن قد استعملت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الجماهير، مشيرة إلى أن السكان بالمناطق المحيطة من الملعب اشتكوا من وصول الغاز المسيل للدموع لمنازلهم.

وفاز مولودية الجزائرية بهدفين نظيفين على حساب نظيره المنسيتري في مباراة الإياب التي جمعتهما أمس بعدما خسر في الإياب بهدف نظيف ليتأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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