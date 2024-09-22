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"ياليت العالم مثلك".. نور الخطيب توجه رسالة مؤثرة لوالدها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

وجهت نور الخطيب، ابنة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، رسالة مؤثرة، إلى والدها.

ونشرت نور الخطيب صورة والدها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أتأمل العالم وأتمنى في كل مرة.. ياليت العالم مثل أبي".

وتوج النادي الأهلي أمس ببطولة ، بعدما حقق اللقب بشكل رسمي منذ فترة، ولكن تسلم الدرع أمس.

وحقق الأحمر العديد من البطولات، في عقد محمود الخطيب، ومن بينها 4 ألقاب دوري أبطال أفريقيا، وبرونزية كأس العالم للأندية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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