عبدالناصر زيدان: قانون الرياضة الجديد لن يتضمن بند الـ 8 سنوات

ياسر رشاد - القاهرة - هاجم الإعلامي عبدالناصر زيدان، الثنائي إبراهيم المنيسي وأبو المعاطي، بسبب تصريحاتهم عن وجود بند الـ8 سنوات في قانون الرياضة الجديد والمرتقب.

وقال زيدان خلال تصريحاته، إن كل ما يقال ويتردد عن وجود بند الـ 8 سنوات في قانون الرياضة الجديد ماهو إلا من وحي الخيال

وأضاف، لا يصح أن نتداول أخبار ليس لها أساس من الصحة بدون الاستناد لأي معلومة من أجل «اللايكات والشير والدولارات»، ولا يوجد أي مؤامرة من جانب وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، ضد رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

وأكمل، المنيسي وأبو المعاطي أكدوا أن قانون الرياضة سيكون ضمنه بند الـ8 سنوات، وبهذا الأمر سيجبر كل الأندية بتعديل اللوائح بما يوافق القانون الجديد، وهذه الدورة الثانية للخطيب وبذلك لا يحق له الترشح بناءا على حديث الثنائي.

وتابع، المعلومة التي لدي هي أن الدولة ستحافظ على الكوادر ولن يشمل هذا الأمر على بند الـ 8 سنوات، كيف أجبر رئيس نادي ناجح على الرحيل، بالطبع هذا الأمر غير دقيق، وسيتواجد في الانتخابات المقبلة وسأعطي له صوتي في انتخابات الأهلي.