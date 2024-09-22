هاني رمزي: على معلول أفضل ظهير أيسر في تاريخ الاهلي.. وحسابات القمة مختلفة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد هاني رمزي نجم الأهلي السابق أن الفريق الأحمر يعيش حالة من الاستقرار الفني بدرجة متميزة بعد تتويجه بالبطولة المحلية والاحتفال بها مؤخراً.

وأكمل:" حسابات القمة بين الأهلي والزمالك دائماً تكون مختلفة وخارج التوقعات مهما كان وضع كلا الفريقين".

وأوضح:" أن علي معلول هو أفضل ظهير أيسر في تاريخ الأهلي ويستحق الاشادة بشكل كبير على مدار السنوات الأخيرة، ودائماً ما يكون عاملاً رئيسياً في التتويج بالبطولات".

وتابع:"قدم موسماً استثنائياً صعباً للغاية في ظل طول الموسم وتلاحم المباريات في البطولات المختلفة".

وأضاف:" أن الأهلي يسير علي الطريق الصحيح في كافة الملفات وأهمها الصفقات الجديدة وهو ما شاهدناه في الفترة الأخيرة".

واختتم نجم الأهلي السابق قائلاً:" مسؤولو القلعة الحمراء لا يتحركون بمواقع التواصل الاجتماعي أو من جانب الجمهور، وكل إدارة ولها عملها وقراراتها داخل النادي الأهلي".