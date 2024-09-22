كولر يوجه رسالة لجماهير الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

وجّه المدير الفني السويسري لفريق الأهلي، مارسيل كولر، رسالة لجماهير ناديه عقب مراسم تتويجهم بلقب درع الدوري لموسم 2024/2023 التي أُقيمت عقب مباراتهم أمام جورماهيا الكيني مساء أمس السبت في دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.

وكتب كولر، عبر صفحته الرسمية بمنصة فيسبوك صباح اليوم الأحد:"عشاق الأهلي الأعزاء، من أعماق قلوبنا نشكركم على دعمكم الدائم وشغفكم الكبير خلال الموسم الماضي. بدونكم، لم يكن الطريق إلى لقب البطولة ممكنًا نحن في الفريق نقدر ثقتكم ودعمكم لنا كثيرًا".

وأتم المدرب السويسري للأهلي تصريحاته بقوله:"معًا، سنواصل بذل قصارى جهدنا لتحقيق المزيد من النجاحات بدعمكم، نحن أقوى من أي وقت مضى ومستعدون لمواجهة التحديات القادمة وشكرًا لولائكم الرائع - دعونا نواصل تحقيق الإنجازات العظيمة! مع أطيب التحيات، الجهاز الفني والفريق من الأهلي".

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