"أصغر كابو".. احتفالات صاخبة لجماهير الأهلي داخل مترو الانفاق (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاحتفالات جماهير الأهلي داخل إحدى محطات مترو الأنفاق تزامناً مع احتفالية التتويج بلقب الدوري لموسم 23/24.

وقاد احتفالات جماهير الأهلي داخل المترو طفل صغير؛ حيث أخذ الحضور يرددون خلفه على أنغام "الأهلي ماله".

وكان الأهلي قد احتفل عقب مباراته أمام جورماهيا الكيني بالتتويج بلقب دوري 2024/2023.

وفاز الأهلي بثلاثية نظيفة ذهابًا وإيابًا أمام نظيره جورماهيا الكيني في دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.

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