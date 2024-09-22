"أصغر كابو".. احتفالات صاخبة لجماهير الأهلي داخل مترو الانفاق (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاحتفالات جماهير الأهلي داخل إحدى محطات مترو الأنفاق تزامناً مع احتفالية التتويج بلقب الدوري لموسم 23/24.
وقاد احتفالات جماهير الأهلي داخل المترو طفل صغير؛ حيث أخذ الحضور يرددون خلفه على أنغام "الأهلي ماله".
وكان الأهلي قد احتفل عقب مباراته أمام جورماهيا الكيني بالتتويج بلقب دوري 2024/2023.
وفاز الأهلي بثلاثية نظيفة ذهابًا وإيابًا أمام نظيره جورماهيا الكيني في دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.
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