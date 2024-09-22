"بلاش حكم الأهلي وبيراميدز".. أحمد الطيب يطلق تصريحات مثيرة: السوبر زملكاوي بشرط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أطلق المعلق الرياضي أحمد الطيب، تصريحات قوية، قبل مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك المقبلة.

ويلتقي الأهلي أمام الزمالك يوم الجمعة المقبلة، في بطولة السوبر الأفريقي، بالمملكة العربية السعودية.

وكتب أحمد الطيب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تحية خاصة لرامي ربيعة.. ووصوله لفورمة محترمة وتقدير جماهير الأهلي لعماد متعب يثلج الصدر وفرحة الدولة بالأهلي أكثر وضوحاً من الشمس وهو يستحق".

أضاف: "الزمالك هو الأقرب للفوز بالسوبر الجمعة القادم بنسبة ليست كبيرة تعادل 55% للزمالك مقابل 45% للأهلي عطفاً على آخر مواجهة فاز بها الزمالك عن جدارة".

أكمل: "(عبدالله السعيد وناصر ماهر وزيزو) ثلاثي لا يُقاوم مصحوب بتوفيق الكوتش جوميز كل هذا بشرط ألا يكون حكم اللقاء هو نفسه حكم لقاء الأهلي وبيراميدز الأولى والثانية حيث غاب عنه التوفيق".

وأتم تصريحاته: "خسارة الأهلي لمحمد عبدالمنعم وأحمد فتوح عن الزمالك خسارة لنا قبل الفريقين وخالص التحية للسوبر/ أيمن منصور".

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