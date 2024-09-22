"خسارة لمصر وأفريقيا".. موسيماني ينعى إيهاب جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

نعى المدير الفني الجنوب أفريقي الأسبق للنادي الأهلي بيتسو موسيماني وفاة مدرب المنتخب المصري والإسماعيلي والزمالك السابق إيهاب جلال.

وكتب موسيماني عبر حسابه بمنصة إكس مساء أمس السبت:"خسارة كبيرة لمصر وللكرة الأفريقية.. رحم الله المدرب العظيم إيهاب جلال وأسكنه فسيح جناته أحر التعازي لأسرته الكريمة".

وكان إيهاب جلال قد تُوفيّ يوم 11 سبتمبر الجاري، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة نقل على إثرها إلى المستشفى.

وخاض المدرب الجنوب أفريقي ثلاثة تجارب عقب رحيله عن الأهلي مع أندية الأهلي وأبها بالسعودية والوحدة الإماراتي.

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