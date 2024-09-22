القادسية يتصدر الترتيب في ختام التجمع الاول لدوري المشترك للبلياردو 

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدر نادي القادسية الترتيب العام لدوري الاندية المشترك للبلياردو الذي ينظمه الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر بمشاركة 16 نادي في ختام التجمع الاول الذي اختتمت منافسات اليوم السبت بصالة تدريب الاتحاد بمدينة الرياض . وجاء تصدر الترتيب بعد تحقيقه النقاط كامله 8 نقاط في الاربع جولات التى لعبها خلال التجمع الاول وجاء نادي الفتح في المركز الثاني بنفس النقاط 8 نقاط وبفارق شوط عن القادسية وحل نادي الطائي في المركز الثالث بعد ان حقق 7 نقاط اثر تحقيق الفوز في ثلاث مواجهات وتعادل واحد . الجدير بالذكر ان الدوري المشترك سيقام هذا الموسم في 8 تجمعات ويلعب كل نادي في تجمع اربع مواجهات وسيقام التجمع الثاني بداية شهر نوفمبر بمدينة الرياض .

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