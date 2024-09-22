شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى لاتحاد الكرة واستادات والمتحدة للرياضة لإعلان مشروع تطوير الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الاتحاد المصرى لكرة القدم وشركة استادات للاستثمار الرياضي والشركة المتحدة للرياضة مؤتمرا صحفيا موسعا غدا الاثنين 23 سبتمبر؛ للإعلان عن مشروع تطوير الكرة المصرية لقطاعات الناشئين والبراعم، وانطلاق التصور الجديد لدوري الأكاديميات. ويعقد المؤتمر بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس فى الواحدة ظهرا.

وأكد المهندس سيف الوزيري ، رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضي، فى وقت سابق، أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل كثيرة خاصة بدوري الأكاديميات في شكله الجديد خلال شهر سبتمبر الجاري، بالتنسيق مع اتحاد الكرة.

وأضاف الوزيري أنه سيتم الإعلان عن هذه التفاصيل في مؤتمر صحفي رسمي وموسع بين شركة استادات مالكة الحقوق التجارية والفكرية للمشروع من خلال الكباتن الكبار محمد وهبة بالتعاون مع الكابتن علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة الذي يثق تمامًا في قدراتهما وبأنهما سيكون لهما بصمة واضحة وملموسة في تطوير الكرة المصرية وتوسيع قاعدة الممارسة واكتشاف المواهب.