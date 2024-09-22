شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يدرس ضم ثنائي هجومي لتشكيل المصري أمام الهلال بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يدرس الجهاز الفني للنادي المصري ، بقيادة علي ماهر، إجراء بعض التعديلات في تشكيل الفريق البورسعيدي أمام الهلال الليبي، في اللقاء المقرر إقامته في السابعة مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويدرس علي ماهر زيادة الفاعلية الهجومية للفريق البورسعيدي أمام الهلال الليبي، متسلحاً بعامل الأرض والجمهور، ويفكر علي ماهر في الاستعانة بثنائي هجومي وهما صلاح محسن والذي قدم مستوى متميز في مباراة الذهاب بليبيا وسجل هدفين، وكذلك التونسي فخر الدين بن يوسف.

مع دقات السابعة مساء اليوم الأحد، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب استاد برج العرب بالإسكندرية، لمتابعة اللقاء المصيري الذي يجمع فريق الكرة الأول بالنادي المصري، بضيفه الهلال الليبي، في إياب دور الـ 32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين بمدينة بنغازي الليبية، انتهت بفوز الهلال الليبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويدخل النادي المصري مباراة الليلة، تحت القيادة الفنية لمدربه علي ماهر، رافعاً شعار لا بديل عن الفوز، وذلك لحسم بطاقة التأهل إلى دور المجموعات بالكونفدرالية، حيث يكفي النادي المصري الفوز بهدف نظيف للتأهل مباشرة إلى المرحلة المقبلة بالبطولة.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " مباراة المصري وضيفه فريق الهلال الليبي إلى طاقم تحكيم مغربي يقوده حكم الساحة سمير الكزاز، فيما يعاونه زكرياء برينسي كمساعد حكم أول، وحمزة الناصري كمساعد حكم ثان، بينما يتولى حمزة الفاروق مهام الحكم الرابع، كما أعلنت لجنة المسابقات بالكاف أيضًا عن مسئولي المباراة، حيث يتولى التنزاني خالد عبد الله مهام منسق المباراة، فيما يتولى الجزائري مهدي عبيد مهام مراقب الحكام.