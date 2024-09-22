بمشاركة ميسي.. إنتر ميامي ضد نيويورك سيتي تعادل ايجابي في الدوري الأمريكي

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل الايجابي نتيجة مباراة فريق الكرة الأول بنادي إنتر ميامي، بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أمام نظيره نيويورك سيتي بنتيجة هدف لكل فريق ضمن منافسات بطولة الدور يالأمريكي.

وتقدم فريق نيويورك سيتي، في الدقيقة 70 من عمر المباراة عن طريق اللاعب ليونارد كامبانا، بينما استقبلت شباكه هدف التعادل في الدقيقة 95 بعدما كان قريبا من حصد النقاط الثلاث، بالدوري الأمريكي لكرة القدم عن طريق جايمس ساندس في الدقيقة الاخيرة من أحداث اللقاء لتنتهى بالتعادل الايجابي بهدف لمثله.

وشهد ملعب يانكي ستاديوم في نيويورك تواجد عدد كبير من المشجعين المناصرين لميسي، حيث شارك إلى جانبه أيضا كل من النجمين لويس سواريز وجوردي ألبا.

وسجل جيمس ساندس هدف التعادل القاتل بعدما حول ركنية برأسه إلى داخل شباك الضيوف، وسط فرحة غامرة من الجماهير.

وكان إنتر ميامي قد تقدم بهدف أول عبر الإكوادوري ليوناردو كامبانا بالدقيقة 75 بعد كرة رائعة شهدت تبادلا للكرة بين ميسي وألبا.

ويحافظ إنتر ميامي رغم التعادل على صدارة القسم الشرقي للدوري برصيد 64 نقطة ويعد المرشح الأوفر للتتويج بلقب كأس المشجعين لأفضل فريق في الدوري الاعتيادي.

في المقابل لايزال نيويورك يبحث عن استعادة النتائج الجيدة حيث تعرض للهزيمة في ثلاث مناسبات وتعادل في خمس في آخر ثماني جولات له.