شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدعو لجمعية عمومية فى أكتوبر المقبل لتحديد موعد الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية فى شهر أكتوبر المقبل، من أجل تحديد موعد إجراء الانتخابات لاختيار مجلس جديد.

ومن المقرر فتح باب الترشح للانتخابات فى نوفمبر المقبل، على أن تجري الانتخابات أواخر ديسمبر أو مطلع يناير المقبلين.

من ناحية أخرى، أكد مسئولو اتحاد الكرة أن هناك اقتراحات قوية لاستقدام حكم أجنبي لتولي رئاسة اللجنة الموسم المقبل 2024 -2025، خلفا للبرتغالي فيتور بيريرا الذي انتهى عمله بنهاية الموسم المنقضي، وأكد مسئولو اتحاد الكرة أنه لا نية إطلاقاً للتعاقد مع حكم عربي لرئاسة لجنة الحكام.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أنه يتم حالياً البحث عن حكام أجانب أصحاب سيرة ذاتية كبيرة للتعاقد مع أحدهم، وفى حال عدم التعاقد مع حكم أوروبي سيتم إسناد اللجنة لحكم مصري، خاصة أن هناك أكثر من اسم مميز، وأن محمد فاروق هو المشرف على لجنة الحكام حالياً، ويعمل على اختبارات الحكام على مستوى الجمهورية، لذا فضلوا التروي فى اختيار رئيس لجنة الحكام سواء كان مصرياً أو أجنبيا، لأنه لابد أن يقدم إضافة للحكام، والأسبوع المقبل سيتم الاستقرار على رئيس اللجنة والإعلان عنه.