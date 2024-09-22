جوميز يعلن حالة الطوارئ في الزمالك قبل السوبر الأفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز حالة الطوارئ استعدادا للقاء السوبر الإفريقى أمام الأهلى المقرر يوم الجمعه المقبل باستاد أرينا بمدينة الرياض بالمملكه العربيه السعودية.

وتكتمل صفوف الفريق اليوم فى التدريبات بعد أن قام أمس بتجربة الصفقات الجديده واللاعبين الذين لم يشاركوا فى لقاء الشرطه الكينى أمام فريق ٢٠٠٥ بالنادى صباح أمس للوصول بهم إلى مرحله بدنيه وفنيه عاليه والحفاظ على فورمة المباريات الرسميه خاصة الثلاثى عمر فرج وكونراد ميشالاك ومحمد حمدى والذين سيكون لهم دور كبير فى لقاء القمه ويحرص جوميز على عقد جلسات مستمره معهم لإبداء بعض الملاحظات الفنيه لهم.

وقرر جوميز عقد جلسه مع اللاعبين قبل المران المسائى للتحدث فى كل كبيره وصغيره عن لقاء الأهلى وكذلك شرح بعض الملاحظات عن الأخطاء التي حدثت فى لقاء الشرطه الكينى.

ووافق مجلس الإداره برئاسة حسين لبيب على سفر عبد الواحد السيد مدير الكره بصحبة أحد الاداريين إلى الرياض اليوم الأحد للتجهيز لاستقبال البعثه التى ستغادر القاهره يوم بعد غدا الثلاثاء وذلك بهدف معاينة فندق الإقامه وملاعب التدريب.