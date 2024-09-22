المصري البورسعيدي يستضيف الهلال الليبي في موقعة “رد الإعتبار” بالكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق المصري البورسعيدي في السابعة من مساء اليوم الأحد، نظيره فريق الهلال الليبي، في صدام كروي شرس يجمعهما علي ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وسيكون أبناء المدينة الباسلة في مهمة "استنزانفية" من أجل خطف بطاقة التأهل والعبور لدور المجموعات، خاصة بعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمة المصري أمام الهلال بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي جمع بينهما الأحد الماضي علي ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية.

ويتسلح الفريق البورسعيدى بالصفقات الجديدة، التي تعاقد معها النادى في الميركاتو الصيفى، وهم حارس المرمى محمود حمدى وكريم بامبو ومحمد هاشم ومحمد مخلوف وخالد الغندور حيث ضم علي ماهر المدير الفني للمصري 23 لاعبًا في معسكر الاسكندرية لخوض اللقاء واستبعد ماهر 8 لاعبين من بينهم آخر الصفقات الصيفية خالد صبحي وأحمد القرموطي غير المقيدين بالقائمة الإفريقية، وحسين السيد للإصابة وجميع اللاعبين تحت السن.

ورصد مسؤولو النادى البورسعيدى، برئاسة كامل أبوعلى، مكافآت خاصة للاعبين حال نجاحهم في تحقيق الفوز على الفريق الليبى في لقاء اليوم وحجظ بطاقة التأهل إلى دور المجموعات للبطولة.

وكان الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" قد أسند المهمة التجكيمية لمباراة المصري والهلال، لطاقم تحكيم مغربي يقوده حكم الساحة سمير الكزاز، فيما يعاونه زكرياء برينسي كمساعد حكم أول ، وحمزة الناصري كمساعد حكم ثان ، بينما يتولى حمزة الفاروق مهام الحكم الرابع.