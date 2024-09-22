شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الغزاوي رئيساً لبعثة الأهلي فى السعودية استعداداً للسوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 22 سبتمبر 2024 08:30 ص

أسند مجلس إدارة النادى الأهلى رئاسة بعثة فريق الكرة المتوجهة للسعودية لـ محمد الغزاوي عضو المجلس، الذي تواصل مع السفارة المصرية فى السعودية وجهاز الكرة للتنسيق بشأن الرحلة المرتقبة.

ويلتقي الأهلي و الزمالك فى كأس السوبر الأفريقي رسميًا، للمرة الأولى منذ 30 عامًا، بعد مواجهة سوبر 1994، وذلك فى التاسعة مساء الجمعة المقبل على ملعب المملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية.

وتُعد هذه المواجهة فرصة مثالية لعشاق كرة القدم العربية للاستمتاع بمواجهة تاريخية تجمع قطبي الكرة المصرية، وتحديد من سيفرض سيطرته على عرش القارة السمراء.

الأهلي توج بدوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي بنتيجة (1-0) فى لقاء الإياب، بينما موقعة الذهاب كانت انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وكان الزمالك حصل على كأس الكونفدرالية بتفوقه على نهضة بركان المغربي، حيث إن مواجهتي الذهاب والإياب بنتيجة (2-2)، لكن الأبيض فاز بأفضلية تسجيله هدفًا خارج أرضه.